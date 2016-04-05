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Провинциальные анекдоты

Провинциальные анекдоты

«Провинциальные анекдоты» — это две одноактные пьесы: «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом», которые были написаны Александром Вампиловым в начале шестидесятых годов. Само название «Провинциальные анекдоты» пытается как бы сконцентрировать, передать особенность поэтики пьес.

«Анекдоты» соединяют в себе и старинное пушкинское значение этого слова: «анекдот» — невыдуманный, но экстраординарный случай, — и его современное значение — короткая выдуманная история с парадоксальной концовкой. Она будет интересна зрителю разных поколений. Подарит и радость, и легкую грусть.

Режиссер спектакля: Андрей Лазукин
Второй режиссер: Анна Терешина
Артисты: Валерий Сальков, Андрей Лазукин, Мария Жучилина, Анна Терешина и др.
Цена билета 450 Р.

Телефон для бронирования билетов: +7 (905) 625-27-88.

Где и когда?
Новый театр
Новый театр
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.: 38-46-55
6 января 2017, пятница
19:00
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