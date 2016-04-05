«Провинциальные анекдоты» — это две одноактные пьесы: «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом», которые были написаны Александром Вампиловым в начале шестидесятых годов. Само название «Провинциальные анекдоты» пытается как бы сконцентрировать, передать особенность поэтики пьес.

«Анекдоты» соединяют в себе и старинное пушкинское значение этого слова: «анекдот» — невыдуманный, но экстраординарный случай, — и его современное значение — короткая выдуманная история с парадоксальной концовкой. Она будет интересна зрителю разных поколений. Подарит и радость, и легкую грусть.

Режиссер спектакля: Андрей Лазукин

Второй режиссер: Анна Терешина

Артисты: Валерий Сальков, Андрей Лазукин, Мария Жучилина, Анна Терешина и др.

Цена билета 450 Р.