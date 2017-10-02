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Оливье в мундире

Оливье в мундире

Эту историю можно было бы назвать детективной, если бы она не была настолько комедийной!

31 декабря — прекрасный денёк для преступления века. Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение. Распутать дело берётся парочка азартных растяп: убойная старушка и невезучий коротышка — шеф полиции.

«Оливье в мундире» — это идеальная комедия о лопухах, всегда готовых сесть в лужу, и убить наповал своей логикой.

В ролях: народный артист Сергей Никоненко, заслуженный артист Андрей Леонов, заслуженный артист Владимир Долинский, Алексей Моисеев, Мария Болтнева, Сергей Рудзевич, Ольга Лифенцева.

Режиссер Сергей Щедрин.

Цена билетов от 500 до 1500 Р. Билеты продаются в театральной кассе Центрального универмага. Справки по тел 79−03−86 и 8−905−621−31−61.

Уважаемые покупатели. Убедительная просьба организаторов данного мероприятия — распечатать электронные билеты. Вход в зал только по бумажным распечаткам. Спасибо!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
7 января 2018, воскресенье
17:00
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