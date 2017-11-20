С 20 декабря в Тульском театре юного зрителя стартует новогодняя компания — спектакль «#новогодний_кругосвет» по пьесе Д. Ляпина и Я. Прилепской, написанной специально для тульского театра.

Увлекательная современная новогодняя история, в которой участвуют модные блогеры, познакомит вас с братьями Деда Мороза из разных стран, перенесёт вас в гости к весёлым Эльфам и дружным Гномам, подарит настоящее новогоднее настроение!

Перед началом спектакля вас ждёт весёлая интермедия у Новогодней ёлки и встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями! Этот сказочный спектакль будет интересен не только детям, но и их мамам и папам, бабушкам и дедушкам, старшим братьям и сестрам.

Успейте купить билет и подарить своему ребенку праздник!

Новогодние праздники в ТЮЗе продлятся до 10 января.

Справки по тел.: (4872) 56−97−66.