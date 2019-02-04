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Минус 30

Минус 30

24 февраля в Большом зале «Октавы» состоится спектакль «-30», который придумала и поставила казанская Творческая лаборатория «Угол».

Спектакль «-30» представляет из себя нескольких коротких новелл, в основе которых лежат события, интернет-посты и тексты, написанные самими актерами. Это произведение — попытка осознать себя как поколение, ощутить время и окружающее пространство реальности. Героями пьесы выступают участники постановки — живые люди, такие же реальные, как и зрители.

Творческая лаборатория «Угол» — одно из мест силы на карте Казани, точка притяжения городских сообществ и инициатив. Театральная составляющая площадки задумывалась как место для современных, неакадемических постановок, дающих слово молодым авторам и режиссерам новой драмы и документального театра.

Режиссер спектакля — Регина Саттарова,
В постановке заняты: Резеда Хадиуллина,
Павел Поляков, Булат Минкин, Дарья Андреева, Сайдаш Фахразиев.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
24 февраля 2019, воскресенье
19:00
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