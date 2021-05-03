Любовная отповедь
8 и 29 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билеты на спектакль можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
8 мая 2021, суббота
18:30
29 мая 2021, суббота
18:30
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 мая, понедельник 10:50
23 - 30 мая