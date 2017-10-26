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Love Letterrs

Love Letterrs

«Love Letterrs» — спектакль о любви. Есть двое, Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь.

Живая жизнь в словах. Рассказ ответом на рассказ. Откровенность на откровенность. История двух судеб, история любви. Они не вместе, и не по чьей-либо вине, — так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Итог любви — коробки писем.
Каждый сюжет в письме — повод прикоснуться к любимому человеку, рассказать эпизод из своей жизни, чтобы получить в ответ ещё немного слов. Слов любви.

Нет, письма не начинаются с «люблю» и не заканчиваются очередным признанием. Само письмо — свидетельство любви.

Жить, зная, что есть тот или та, кому ты можешь рассказать свою жизнь во всех её нюансах, — уже большое счастье.

«LoveLetters» — история любви с её возникновения, первых шагов, забавных и нелепых, с её радостью и открытиями, недоразумениями и обидами, страстями и сожалениями. Жизнь чувства.

История, написанная тонко и умно, легко и изящно, давно стала классикой XX века. Её играли и играют лучшие актёры мировой сцены.

Мы долго искали дуэт, такой, в котором встретятся страстная женственность и бескомпромиссная мужественность. И нашли.

В ролях:

  • Том — Гоша Куценко.
  • Александра — Екатерина Климова.

Режиссёр-постановщик: Дайнюс Казлаускас.

Сценография: Индре Пачесайте.

Художник по костюмам: Индре Пачесайте.

Художник по свету: Дайрюс Малинаускас.

Композитор: Игнас Юзокас.

Стоимость билетов от 1000 до 2500 Р.
Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
8 марта 2018, четверг
19:00
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