9 ноября на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Лорка. Сны» театра-студии «МЮСЛИ» по мотивам трагедии великого испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» - это фантасмагорические сны об Испании, горячий ветер и виноградные гроздья, судьба и страсть, фламенко и космический холод.

Спектакль награждён призом «За лучшее художественное решение» и номинирован на награды «Лучшая женская роль» и «Лучшая режиссура» на XI Международном театральном фестивале «Amannay» в Марокко.