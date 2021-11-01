Лорка. Сны
9 ноября на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Лорка. Сны» театра-студии «МЮСЛИ» по мотивам трагедии великого испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» - это фантасмагорические сны об Испании, горячий ветер и виноградные гроздья, судьба и страсть, фламенко и космический холод.
Спектакль награждён призом «За лучшее художественное решение» и номинирован на награды «Лучшая женская роль» и «Лучшая режиссура» на XI Международном театральном фестивале «Amannay» в Марокко.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
9 ноября 2021, вторник
19:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽