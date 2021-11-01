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Лорка. Сны

Лорка. Сны

9 ноября на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Лорка. Сны» театра-студии «МЮСЛИ» по мотивам трагедии великого испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» - это фантасмагорические сны об Испании, горячий ветер и виноградные гроздья, судьба и страсть, фламенко и космический холод. 

Спектакль награждён призом «За лучшее художественное решение» и номинирован на награды «Лучшая женская роль» и «Лучшая режиссура» на XI Международном театральном фестивале «Amannay» в Марокко.
 
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 ноября 2021, вторник
19:00
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Касса
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Мураками
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26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
LUMEN
Купить билет
16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Операция Пластилин
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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