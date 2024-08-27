5 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным.



1183 год. Англия. Во время Рождественских празднеств стареющий король Англии Генрих II должен назвать имя наследника. На это событие прибывают жена короля Элеонора Аквитанская, которая провела десять лет в тюрьме за участие в заговоре против монарха, любовница короля - тщеславная принцесса Элис, ее брат, король Франции Филипп II и трое сыновей Генриха II: Ричард Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены семьи люто ненавидят друг друга. Их объединяет лишь одно - непомерная жажда власти и готовность пойти на любое предательство ради нее.

Премьера пьесы состоялась на Бродвее в 1966 году.



В 1968 году пьеса была экранизирована выдающимся режиссером Энтони Харви, с участием таких звезд, как Питер О’Тул, Кэтрин Хелберн и Энтони Хопкинс.



Спектакль «Лев зимой», поставленный в 2020 году известным режиссером Сергеем Гинзбургом – это новое современное прочтение этой пьесы, которое, мы уверены, увлечет и не оставит равнодушным российского зрителя.

В составе исполнителей возможны изменения.

В главной роли: заслуженный артист России Максим Аверин

В ролях: народная артистка России Анна Якунина, Гела Месхи, Владимир Фекленко, Сергей Соцердотский, Митя Лабуш / Петар Зекавица, Мария Свирид

Действующие лица:

Генрих II Плантагенет — король Англии;

Элеонора Аквитанская — его супруга;

Ричард I Львиное Сердце — их старший сын, наследник престола;

Джеффри II Плантагенет (герцог Бретани) — второй сын;

Иоанн (Джон) Безземельный — третий сын;

Филипп II Август — король Франции Эллис - любовница ;

Элис – любовница Генриха.

Продолжительность: 3 часа.