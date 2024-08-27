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Лев зимой

Лев зимой

5 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным.

1183 год. Англия. Во время Рождественских празднеств стареющий король Англии Генрих II должен назвать имя наследника. На это событие прибывают жена короля Элеонора Аквитанская, которая провела десять лет в тюрьме за участие в заговоре против монарха, любовница короля - тщеславная принцесса Элис, ее брат, король Франции Филипп II и трое сыновей Генриха II: Ричард Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены семьи люто ненавидят друг друга. Их объединяет лишь одно - непомерная жажда власти и готовность пойти на любое предательство ради нее. 
Премьера пьесы состоялась на Бродвее в 1966 году. 

В 1968 году пьеса была экранизирована выдающимся режиссером Энтони Харви, с участием таких звезд, как Питер О’Тул, Кэтрин Хелберн и Энтони Хопкинс.

Спектакль «Лев зимой», поставленный в 2020 году известным режиссером Сергеем Гинзбургом – это новое современное прочтение этой пьесы, которое, мы уверены, увлечет и не оставит равнодушным российского зрителя. 

В составе исполнителей возможны изменения.

В главной роли: заслуженный артист России Максим Аверин
В ролях: народная артистка России Анна Якунина, Гела Месхи, Владимир Фекленко, Сергей Соцердотский, Митя Лабуш / Петар Зекавица, Мария Свирид  

Действующие лица:

  • Генрих II Плантагенет — король Англии;
  • Элеонора Аквитанская — его супруга;
  • Ричард I Львиное Сердце — их старший сын, наследник престола;
  • Джеффри II Плантагенет (герцог Бретани) — второй сын;
  • Иоанн (Джон) Безземельный — третий сын;
  • Филипп II Август — король Франции Эллис - любовница ;
  • Элис – любовница Генриха.

Продолжительность: 3 часа.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
5 октября 2024, суббота
18:00
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