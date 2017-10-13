афиша
афиша
Регистрация
Косметика врага

Косметика врага

Приглашаем вас на суперпремьеру спектакля-триллера «Косметика врага» по пьесе Амели Нотомб.

Предлагаем вашему вниманию по-настоящему захватывающий спектакль-триллер в блистательном исполнение звезд сериалов «Нюхач» и «Мажор» с совершенно не предсказуемым финалом.

Случайная встреча в аэропорту может пробудить в человеке самые сокровенные тайны, которые вылезают наружу и тогда человек перестаёт быть самим собой… Необыкновенный и лихо закрученный сюжет поставленный модным московским режиссёром Александром Баршаком, с невероятным, почти мистическим финалом, никого не оставит равнодушным!

Автор инсценировки и режиссер: Александр Баршак.

В ролях: Кирилл Кяро, Денис Шведов, Ирина Ефремов.

Справки по телефонам 79−03−86, 8−905−621−60−02.

Внимание: спектакль отменяется.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 марта 2018, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.