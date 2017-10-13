Приглашаем вас на суперпремьеру спектакля-триллера «Косметика врага» по пьесе Амели Нотомб.

Предлагаем вашему вниманию по-настоящему захватывающий спектакль-триллер в блистательном исполнение звезд сериалов «Нюхач» и «Мажор» с совершенно не предсказуемым финалом.

Случайная встреча в аэропорту может пробудить в человеке самые сокровенные тайны, которые вылезают наружу и тогда человек перестаёт быть самим собой… Необыкновенный и лихо закрученный сюжет поставленный модным московским режиссёром Александром Баршаком, с невероятным, почти мистическим финалом, никого не оставит равнодушным!

Автор инсценировки и режиссер: Александр Баршак.

В ролях: Кирилл Кяро, Денис Шведов, Ирина Ефремов.

Справки по телефонам 79−03−86, 8−905−621−60−02.