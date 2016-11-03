Клеопатра (Белорусский музыкальный театр)

Старый новый год с Белорусским государственным академическим музыкальным театром.

Балетмейстер-постановщик: народная артистка Азербайджана Медина Алиева (Азербайджан).

Дирижер-постановщик: Марина Третьякова.

Художник-постановщик: Инара Асламова (Азербайджан).

Художник по свету: Сергей Озеран.

Действие происходит в Древнем Египте в 50-е годы до нашей эры.

Царица Египта Клеопатра борется со своим братом Птолемеем XIII и сестрой Арсиноей за престол, завещанный ей отцом Птолемеем XII. Прибывший в страну за данью римский легион во главе с Юлием Цезарем помогает Клеопатре обрести власть и утвердится на троне. Юлий Цезарь влюбляется в царицу и приглашает ее в Рим.

Римские празднества предвещают прибытие Цезаря и Клеопатры. Народные гуляния переходят в торжественные приветствия царствующих особ патрициями и амазонками. Коварные патриции отвлекают Цезаря и убивают его. Клеопатра в испуге бежит из Рима.

Египетские девушки совершают ритуальное омовение в священных водах реки Нил. За ними подсматривают юноши. Среди девушек — царица Клеопатра со своей свитой.

Фанфары возвещают о прибытии в Египет римского легиона во главе с Марком Антонием. Полководец с первого взгляда покорен красотой Клеопатры.

Страстная любовь связывает царицу Египта и римского полководца на долгие годы. Они проводят жизнь в праздности. Марк Антоний порывает всякие отношения с Римом. Правителей Рима не устраивает такое положение дел, и они развязывают войну.

Звучание фанфар возвещает о нападении римских легионов. Клеопатра обеспокоена предстоящим сражением. Предчувствуя гибель своего возлюбленного, она не хочет отпускать Марка Антония на битву. В горе царица утрачивает все свое величие и превращается в обыкновенную страдающую женщину.

Память о Клеопатре, последней царице Египта, идущей на все ради власти, остается в истории. Более двух тысячелетий ее образ окутан романтическим ореолом тайны. Однако и древние, и современные историки едины в том, что египетская царица была умной, властолюбивой, обаятельной, дерзкой и проницательной женщиной. Она веками вдохновляла и продолжает вдохновлять мастеров искусства — современных поэтов, писателей, художников, режиссеров, балетмейстеров — на создание прекрасных художественных произведений, в которых они пытаются разгадать тайну личности Клеопатры и представить свою версию происходивших в далекой древности событий.