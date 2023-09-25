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Еврейское счастье

Еврейское счастье

11 октября в Городском концертном зале покажут спектакль культового режиссёра Москвы Нины Чусовой — «Еврейское счастье». Действие пьесы: наши дни в Израиле. Семейная пара выдает единственную и горячо любимую дочь замуж. Как говорят в Одессе пристроить «хорошо» Все шло по задуманному плану, но одна незадача нет очень «Важной» бумажки! Их собственного свидетельства о регистрации брака.  А была ли у них самих свадьба четверть века назад? Вот большой вопрос.

Пока глава семьи пытается это выяснить, его робкая жена решает, что она свободна от этого «сомнительного брака», давно ставшей для нее клеткой из ритуалов и правил ставшей рутиной. Используя ситуацию она решается на различные авантюры, используя все возможные средства. Что из этого получится, увидит зритель! 

В ролях: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Андрей Чадов, Игорь Письменный, Сергей Маховиков, Наталья Унгард, Авелина Квасова / Полина Некрасова.  Продолжительность: 2 часа (без антракта).

Стоимость: от 1500 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
11 октября 2023, среда
19:00
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