25 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут музыкальную сказку в 2-х действиях «Дюймовочка». Практически всем с детства известны сказки Ганса Христиана Андерсена. Каждая из его сказок уникальна, наделена особым даром вселять в людей веру в доброту, справедливость и красоту.

История о Дюймовочке, созданная великим сказочником в 1835 году, от начала и до конца поражает необычностью, непредсказуемостью сюжета и эмоциональной наполненностью.

Кроткая добросердечная маленькая девочка, появившись на свет из красивого цветка, получила имя Дюймовочка. Ее судьба начинает меняться с того момента, как большая лягушка присмотрела ее в мужья своему сыну.

Но на этом приключения малышки только начинаются. Маленькой Дюймовочке предстоит пройти большие испытания, чтобы стать счастливой.