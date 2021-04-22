Дюймовочка
25 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут музыкальную сказку в 2-х действиях «Дюймовочка». Практически всем с детства известны сказки Ганса Христиана Андерсена. Каждая из его сказок уникальна, наделена особым даром вселять в людей веру в доброту, справедливость и красоту.
История о Дюймовочке, созданная великим сказочником в 1835 году, от начала и до конца поражает необычностью, непредсказуемостью сюжета и эмоциональной наполненностью.
Кроткая добросердечная маленькая девочка, появившись на свет из красивого цветка, получила имя Дюймовочка. Ее судьба начинает меняться с того момента, как большая лягушка присмотрела ее в мужья своему сыну.
Но на этом приключения малышки только начинаются. Маленькой Дюймовочке предстоит пройти большие испытания, чтобы стать счастливой.
Вместе перечитываем милую и добрую сказку Андерсена.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
25 апреля 2021, воскресенье
12:00
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽