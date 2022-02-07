Ахов: не все коту масленица
11 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 февраля 2022, пятница
19:00
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
23 февраля, среда 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽