афиша
афиша
Регистрация
Готов

Готов

Индивидуальное выполнение испытаний на силу, скорость и выносливость. Не только для спортсменов — для любого возраста и уровня подготовки. Отличная возможность проверить свою физическую форму в формате отдыха, в компании семьи, друзей и коллег.

Вне зависимости от достижений — медали всем участникам. Лидерам рейтинга — призы и подарки от партнеров. Победителям семейного зачета — специальные подарки от Omron.

Приходи в течение всего дня с 14 до 21 в будни.

Для официального зачета по нормативам комплекса ГТО необходима медицинская справка (подтверждение возможности заниматься физкультурой) и УИН, который можно получить на портале www.gto.ru

Вход свободный

Где и когда?
Сквер имени 30-летия ВЛКСМ
Новомосковск, Сквер имени 30-летия ВЛКСМ
20 июня 2018, среда
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.