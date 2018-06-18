Индивидуальное выполнение испытаний на силу, скорость и выносливость. Не только для спортсменов — для любого возраста и уровня подготовки. Отличная возможность проверить свою физическую форму в формате отдыха, в компании семьи, друзей и коллег.

Вне зависимости от достижений — медали всем участникам. Лидерам рейтинга — призы и подарки от партнеров. Победителям семейного зачета — специальные подарки от Omron.

Приходи в течение всего дня с 14 до 21 в будни.

Для официального зачета по нормативам комплекса ГТО необходима медицинская справка (подтверждение возможности заниматься физкультурой) и УИН, который можно получить на портале www.gto.ru

Вход свободный