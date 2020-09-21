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Фестиваль спортивных секций «Всем Спорт!»

Фестиваль спортивных секций «Всем Спорт!»

26 сентября на территории Ликёрки Лофт пройдет фестиваль спортивных секций «Всем Спорт!».

Программа мероприятий:
 
  • Показательные выступления и мастер класс школы американского футбола;
  • Показательные выступления и мастер класс школы айкидо, каратэ и регби;
  • Зона аттракциона «забавное сумо»;
  • Зона аттракциона «командные лыжи»;
  • Выступление танцевального коллектива Calipso;
  • Танцевальный хип-хоп баттл;
  • Конкурсы и розыгрыши от ведущего.
Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
26 сентября 2020, суббота
12:00
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26 сентября 2020, суббота
17:00
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Касса
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
DarkSecretLove. Tribute to Rammstein
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8 октября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
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