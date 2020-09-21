Фестиваль спортивных секций «Всем Спорт!»
26 сентября на территории Ликёрки Лофт пройдет фестиваль спортивных секций «Всем Спорт!».
Программа мероприятий:
- Показательные выступления и мастер класс школы американского футбола;
- Показательные выступления и мастер класс школы айкидо, каратэ и регби;
- Зона аттракциона «забавное сумо»;
- Зона аттракциона «командные лыжи»;
- Выступление танцевального коллектива Calipso;
- Танцевальный хип-хоп баттл;
- Конкурсы и розыгрыши от ведущего.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
26 сентября 2020, суббота
12:00
26 сентября 2020, суббота
17:00
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
8 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽