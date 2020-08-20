Арсенал - Динамо
22 августа на Центральном стадионе состоится 4-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо».
Пресс-служба тульского клуба предупреждает болельщиков, что посетить матч смогут только владельцы абонементов. Обратите внимание, что билеты онлайн, в кассах стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!
Также трансляция матча будет доступна по ссылке.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
22 августа 2020, суббота
17:30
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
4 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽