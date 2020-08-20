Арсенал - Динамо

22 августа на Центральном стадионе состоится 4-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо».

Пресс-служба тульского клуба предупреждает болельщиков, что посетить матч смогут только владельцы абонементов. Обратите внимание, что билеты онлайн, в кассах стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!



Также трансляция матча будет доступна по ссылке.