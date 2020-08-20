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Арсенал - Динамо

Арсенал - Динамо

22 августа на Центральном стадионе состоится 4-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». 
Пресс-служба тульского клуба предупреждает болельщиков, что посетить матч смогут только владельцы абонементов. Обратите внимание, что билеты онлайн, в кассах стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!

Также трансляция матча будет доступна по ссылке

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
22 августа 2020, суббота
17:30
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Касса
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
АнимациЯ
Купить билет
4 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
Фогель
Купить билет
25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
Купить билет
30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Киновечеринка
Купить билет
5 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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