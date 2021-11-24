Занимательный book эксплейнинг для детей с Анной Савченко
24 ноября на книжном эксплейнинге в творческом кластере «Октава» вместе с Анной Савченко, ветеринарным врачом и научным редактором, мы подробно разберем ее содержимое и ближе познакомимся с миром пернатых.
Анна расскажет:
- Какие виды птиц обитают в Тульской области;
- Как их отличить по внешнему виду и пению;
- Чем правильно подкармливать пернатых.
Занятие рассчитано на детей от 6 до 10 лет, но сопровождающим (например, бабушкам и дедушкам) мы тоже будем рады.
Регистрация по ссылке.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 ноября 2021, среда
18:15
28 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
2 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽