Занимательный book эксплейнинг для детей с Анной Савченко

24 ноября на книжном эксплейнинге в творческом кластере «Октава» вместе с Анной Савченко, ветеринарным врачом и научным редактором, мы подробно разберем ее содержимое и ближе познакомимся с миром пернатых.

Анна расскажет:

Какие виды птиц обитают в Тульской области;

Как их отличить по внешнему виду и пению;

Чем правильно подкармливать пернатых.