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Занимательный book эксплейнинг для детей с Анной Савченко

Занимательный book эксплейнинг для детей с Анной Савченко

24 ноября на книжном эксплейнинге в творческом кластере «Октава» вместе с Анной Савченко, ветеринарным врачом и научным редактором, мы подробно разберем ее содержимое и ближе познакомимся с миром пернатых. 

Анна расскажет: 
 
  • Какие виды птиц обитают в Тульской области;
  • Как их отличить по внешнему виду и пению;
  • Чем правильно подкармливать пернатых. 
 
Занятие рассчитано на детей от 6 до 10 лет, но сопровождающим (например, бабушкам и дедушкам) мы тоже будем рады. 

Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 ноября 2021, среда
18:15
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28 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Операция Пластилин
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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20 февраля, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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