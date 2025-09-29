Закрытие мотосезона

11 октября в Туле байкеры закроют мотосезон. Об этом сообщает «Тульский мотосоюз». В программе в этот день:

11.00 — 12.00 — сбор на площади Победы возле памятника «Три штыка»,

12.15 — 12.30 — приветствие участников, вступительная речь и возложение цветов к «Вечному огню»,

12.30 — 13.00 — построение мотоколонны,

13.13 — 14.00 — торжественный проезд мотоколонны по маршруту: «Площадь Победы» — проспект Ленина — площадь Ленина.

14.00 — начало концерта и культурно-массовых мероприятий.

Планируется, что концерт на площади Ленина продлится до 21.00. Также всех гостей ждет чай с угощениями.