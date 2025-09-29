Закрытие мотосезона
11 октября в Туле байкеры закроют мотосезон. Об этом сообщает «Тульский мотосоюз». В программе в этот день:
- 11.00 — 12.00 — сбор на площади Победы возле памятника «Три штыка»,
- 12.15 — 12.30 — приветствие участников, вступительная речь и возложение цветов к «Вечному огню»,
- 12.30 — 13.00 — построение мотоколонны,
- 13.13 — 14.00 — торжественный проезд мотоколонны по маршруту: «Площадь Победы» — проспект Ленина — площадь Ленина.
- 14.00 — начало концерта и культурно-массовых мероприятий.
Планируется, что концерт на площади Ленина продлится до 21.00. Также всех гостей ждет чай с угощениями.
Где и когда?
Тула , Тула
11 октября 2025, суббота
11:00
13 октября, понедельник 00:00
17 сентября - 14 октября
16 - 19 октября
14 октября, вторник 00:00
18 - 22 октября
7 - 12 октября