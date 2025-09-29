  1. Моя Слобода
Закрытие мотосезона

11 октября в Туле байкеры закроют мотосезон. Об этом сообщает «Тульский мотосоюз». В программе в этот день:

  • 11.00 — 12.00 — сбор на площади Победы возле памятника «Три штыка»,
  • 12.15 — 12.30 — приветствие участников, вступительная речь и возложение цветов к «Вечному огню»,
  • 12.30 — 13.00 — построение мотоколонны,
  • 13.13 — 14.00 — торжественный проезд мотоколонны по маршруту: «Площадь Победы» — проспект Ленина — площадь Ленина.
  • 14.00 — начало концерта и культурно-массовых мероприятий.

Планируется, что концерт на площади Ленина продлится до 21.00. Также всех гостей ждет чай с угощениями. 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
11 октября 2025, суббота
11:00
