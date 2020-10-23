Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-классы.

Программа мероприятий на 24-25 октября:

24 октября

10.00 Конно-полевая прогулка с экскурсией «Два моста»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу.

Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.

Поклонники верховой езды смогут провести лошадь в разных ритмах - шагом и рысью, узнать о событиях, свершившихся в междуречье Дона и Непрядвы шесть веков назад, и насладиться природой северной

лесостепи, ставшей невольным участником сражения.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 14+.

Стоимость билета: 2200 рублей с человека.

13.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение.

Возрастные рекомендации: 10+.

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Возрастные рекомендации: 12+.

14.15 Пешеходная экскурсия «Епифань – один из городов Большой засечной черты»

(Музей купеческого быта в Епифани)

Высокий холм на берегу Дона в Епифани помнит многое – небольшую деревянную крепость XII-XIII веков на западной границе Рязанского княжества, поступь русских дружин Великого князя московского Дмитрия Донского, стук топоров казаков и стрельцов, возводивших крепость-острог на южных рубежах Московского государства. Новая тематическая экскурсия по «столице» Куликова поля расскажет историю ее возникновения и приведет к месту, где находился Епифанский острог.

Возрастные рекомендации: 8+.

Стоимость билета: 100 рублей.

25 октября

11.00 Мастер-класс по чистке лошади

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

чВычищенная лошадь – здоровая лошадь! Как правильно привести в порядок лошадку, не причиняя ей вреда? Во время мастер-класса можно узнать, с чего начать процедуры, какие специальные инструменты и моющие средства использовать для этого и почему очень важно «познакомить» с ними животное. Опытные сотрудники Конного двора обучат всем тонкостям ухода за лошадкой. Процедура поднимет настроение обитателям музейной конюшни, а посетителей приведут в восторг и помогут подружиться с пони и лошадью. Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые. Стоимость участия: 100 рублей с человека.

13.00 Мастер-класс по гравировке (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Работу участники заберут домой. Возрастные рекомендации: 5+. Стоимость участия: 150 рублей с человека.

13.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость участия: 350 рублей с человека.

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .