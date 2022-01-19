28 января в концертном зале «Орион» состоится благотворительный вечер памяти Петра Зырянова – актёра театра, артиста, режиссёра, культ мастера, организатора и ведущего фестиваля «Свято чтим», «Таланты родного края», «От всей души», «Тула без границ», ведущего благотворительного концерта в помощь больным детям «БлагоДарю».

Цена билета: 400 руб.