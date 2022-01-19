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Вечер памяти Петра Зырянова

Вечер памяти Петра Зырянова

28 января в концертном зале «Орион» состоится благотворительный вечер памяти Петра Зырянова – актёра театра, артиста, режиссёра, культ мастера, организатора и ведущего фестиваля «Свято чтим», «Таланты родного края», «От всей души», «Тула без границ», ведущего благотворительного концерта в помощь больным детям «БлагоДарю».

Цена билета: 400 руб. 
 
Где и когда?
Орион, киноконцертный зал
поселок Ленинский, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.1, корп. а
28 января 2022, пятница
18:30
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Касса
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