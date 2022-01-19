Вечер памяти Петра Зырянова
28 января в концертном зале «Орион» состоится благотворительный вечер памяти Петра Зырянова – актёра театра, артиста, режиссёра, культ мастера, организатора и ведущего фестиваля «Свято чтим», «Таланты родного края», «От всей души», «Тула без границ», ведущего благотворительного концерта в помощь больным детям «БлагоДарю».
Цена билета: 400 руб.
Где и когда?
поселок Ленинский, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.1, корп. а
28 января 2022, пятница
18:30
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽