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Мастер-класс «Карта цели» с Яной Бойкив

Мастер-класс «Карта цели» с Яной Бойкив

29 июня в творческом кластере «Октава» пройдет мастер-класс «Карта цели» с Яной Бойкив. Что сейчас в фокусе вашей жизни? К чему вы хотите прийти?
 
С помощью проективной техники узнаем, какие страхи, трудности и ресурсы лежат на пути к вашей цели. Как? С помощью карты, где ваше бессознательное раскроет все секреты в рисунке.
 
Участники встречи:
 
  • увидят свои стратегии целеполагания;
  • получат расшифровку своего рисунка;
  • найдут лучшую стратегию осуществления мечты.
 

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
29 июня 2021, вторник
18:30
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