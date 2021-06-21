29 июня в творческом кластере «Октава» пройдет мастер-класс «Карта цели» с Яной Бойкив. Что сейчас в фокусе вашей жизни? К чему вы хотите прийти?

С помощью проективной техники узнаем, какие страхи, трудности и ресурсы лежат на пути к вашей цели. Как? С помощью карты, где ваше бессознательное раскроет все секреты в рисунке.

Участники встречи: