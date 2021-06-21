Мастер-класс «Карта цели» с Яной Бойкив
29 июня в творческом кластере «Октава» пройдет мастер-класс «Карта цели» с Яной Бойкив. Что сейчас в фокусе вашей жизни? К чему вы хотите прийти?
С помощью проективной техники узнаем, какие страхи, трудности и ресурсы лежат на пути к вашей цели. Как? С помощью карты, где ваше бессознательное раскроет все секреты в рисунке.
Участники встречи:
- увидят свои стратегии целеполагания;
- получат расшифровку своего рисунка;
- найдут лучшую стратегию осуществления мечты.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
29 июня 2021, вторник
18:30
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
10 июля - 21 августа
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
3 июля, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
1 июля, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽