Слова в микрофон
Встречаем новое десятилетие с новым юмором! Девять задорных парней из объединения стендап-комиков «Слова в микрофон» выступят для вас со своим материалом, впервые в «Harat's Pub Тула»!
Последний любезно распахнул для юмористов свои двери подобно лучшим нью-йоркским заведениям своего времени, помогая развитию жанра.
Спешите, пока еще совсем юные, никем не избитые за слова и не обвиненные в сексуальных домогательствах комики не зазвездились и не стали пить Гинесс за 165 р. и чипсы Принглз за 195 р.
Ведущий — Никита Широков.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
22 января 2020, среда
19:00
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
1 марта, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
26 января - 4 февраля
₽ Билеты: 250 ₽
15 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽