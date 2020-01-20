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Слова в микрофон

Слова в микрофон

Встречаем новое десятилетие с новым юмором! Девять задорных парней из объединения стендап-комиков «Слова в микрофон» выступят для вас со своим материалом, впервые в «Harat's Pub Тула»!

Последний любезно распахнул для юмористов свои двери подобно лучшим нью-йоркским заведениям своего времени, помогая развитию жанра.

Спешите, пока еще совсем юные, никем не избитые за слова и не обвиненные в сексуальных домогательствах комики не зазвездились и не стали пить Гинесс за 165 р. и чипсы Принглз за 195 р.

Ведущий — Никита Широков.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
22 января 2020, среда
19:00
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Касса
Анатолий Вассерман
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18 февраля, вторник 19:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Фортиссимо
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1 марта, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Морозко
Купить билет
26 января - 4 февраля
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр
Купить билет
15 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
Революция
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20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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