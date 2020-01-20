Встречаем новое десятилетие с новым юмором! Девять задорных парней из объединения стендап-комиков «Слова в микрофон» выступят для вас со своим материалом, впервые в «Harat's Pub Тула»!

Последний любезно распахнул для юмористов свои двери подобно лучшим нью-йоркским заведениям своего времени, помогая развитию жанра.

Спешите, пока еще совсем юные, никем не избитые за слова и не обвиненные в сексуальных домогательствах комики не зазвездились и не стали пить Гинесс за 165 р. и чипсы Принглз за 195 р.

Ведущий — Никита Широков.

Вход свободный.