Сборные пешие экскурсии

Приглашаем Вас на увлекательные экскурсии по Туле каждую субботу и воскресенье, в рамках которых Вы познакомитесь с исторической частью города совместно, историей Кремля, Кремлевским садом, а также по Казанской набережной.

Напоминаем, что максимальное количество экскурсантов ограничено - до 5-ти человек.

Экскурсии проводятся по предварительной записи.

Записаться можно по телефону 8-920-272-39-39 или при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А

Стоимость экскурсии: 500 руб.