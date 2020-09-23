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Сборные пешие экскурсии

Сборные пешие экскурсии

Приглашаем Вас на увлекательные экскурсии по Туле каждую субботу и воскресенье, в рамках которых Вы познакомитесь с исторической частью города совместно, историей Кремля, Кремлевским садом, а также по Казанской набережной.

Напоминаем, что максимальное количество экскурсантов ограничено - до 5-ти человек.
 
Экскурсии проводятся по предварительной записи.
 
Записаться можно по телефону 8-920-272-39-39 или при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А
 
Стоимость экскурсии: 500 руб.
Где и когда?
Тульский Кремль, музей
26 сентября 2020, суббота
14:00
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27 сентября 2020, воскресенье
14:00
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3 октября 2020, суббота
14:00
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Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Нейромонах Феофан
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15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
DarkSecretLove. Tribute to Rammstein
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8 октября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
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