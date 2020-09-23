Сборные пешие экскурсии
Приглашаем Вас на увлекательные экскурсии по Туле каждую субботу и воскресенье, в рамках которых Вы познакомитесь с исторической частью города совместно, историей Кремля, Кремлевским садом, а также по Казанской набережной.
Напоминаем, что максимальное количество экскурсантов ограничено - до 5-ти человек.
Экскурсии проводятся по предварительной записи.
Записаться можно по телефону 8-920-272-39-39 или при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А
Стоимость экскурсии: 500 руб.
Где и когда?
Тула, Кремль
26 сентября 2020, суббота
14:00
27 сентября 2020, воскресенье
14:00
3 октября 2020, суббота
14:00
4 октября 2020, воскресенье
14:00
10 октября 2020, суббота
14:00
11 октября 2020, воскресенье
14:00
17 октября 2020, суббота
14:00
18 октября 2020, воскресенье
14:00
24 октября 2020, суббота
14:00
25 октября 2020, воскресенье
14:00
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
8 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽