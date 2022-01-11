13 января в Центре семейной истории выступит фольклорный ансамбль «Сашенька» Руководителя Юлии Бортулевой (Тульский колледж искусств имени А.С. Даргомыжского).

Волшебное время от Рождества до Крещения – Святки! В это время во все времена принято ходить в гости, поздравлять друг друга с Новым годом, Рождеством, Крещением и дарить подарки! Когда-то давно в Россию из Польши пришла традиция – на Святки показывать Вертепное представление! Вертеп — это пещера, в которой родился Иисус. В это время царствовал жестокий царь иудейский Ирод, который испугался, что его злой власти пришёл конец, и приказал убить всех новорождённых детей, среди которых должен был оказаться малыш Иисус. Но не тут-то было!



А после представления мы вместе со зрителями смастерим традиционную русскую куклу-оберег Ангела и загадаем самые волшебные желания накануне старого нового года!