афиша
афиша
Регистрация
Сашенька

Сашенька

13 января в Центре семейной истории выступит фольклорный ансамбль «Сашенька» Руководителя Юлии Бортулевой (Тульский колледж искусств имени А.С. Даргомыжского).

Волшебное время от Рождества до Крещения – Святки! В это время во все времена принято ходить в гости, поздравлять друг друга с Новым годом, Рождеством, Крещением и дарить подарки! Когда-то давно в Россию из Польши пришла традиция – на Святки показывать Вертепное представление! Вертеп — это пещера, в которой родился Иисус. В это время царствовал жестокий царь иудейский Ирод, который испугался, что его злой власти пришёл конец, и приказал убить всех новорождённых детей, среди которых должен был оказаться малыш Иисус. Но не тут-то было!  

А после представления мы вместе со зрителями смастерим традиционную русскую куклу-оберег Ангела и загадаем самые волшебные желания накануне старого нового года! 
 
Вход: свободный, при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Регистрация по ссылке
Где и когда?
Центр семейной истории
13 января 2022, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Блондинка КсЮ
Купить билет
30 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Стас Пьеха
Купить билет
13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Горшенев
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
Купить билет
29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
Купить билет
13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.