Сашенька
13 января в Центре семейной истории выступит фольклорный ансамбль «Сашенька» Руководителя Юлии Бортулевой (Тульский колледж искусств имени А.С. Даргомыжского).
Волшебное время от Рождества до Крещения – Святки! В это время во все времена принято ходить в гости, поздравлять друг друга с Новым годом, Рождеством, Крещением и дарить подарки! Когда-то давно в Россию из Польши пришла традиция – на Святки показывать Вертепное представление! Вертеп — это пещера, в которой родился Иисус. В это время царствовал жестокий царь иудейский Ирод, который испугался, что его злой власти пришёл конец, и приказал убить всех новорождённых детей, среди которых должен был оказаться малыш Иисус. Но не тут-то было!
А после представления мы вместе со зрителями смастерим традиционную русскую куклу-оберег Ангела и загадаем самые волшебные желания накануне старого нового года!
А после представления мы вместе со зрителями смастерим традиционную русскую куклу-оберег Ангела и загадаем самые волшебные желания накануне старого нового года!
Вход: свободный, при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
13 января 2022, четверг
18:00
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽