5 октября в кафе кластера «Октава» пройдет очередная встреча киноклуба «Ретроспектива российского кино». Ее героем на этот раз станет «Броненосец „Потёмкин“» — легендарный фильм Сергея Эйзенштейна.



На встрече узнаем:

С какими трудностями Эйзенштейн столкнулся, создавая эту кинокартину;

Как на процесс повлияли греческая трагедия, Федор Достоевский и фрески Джотто ди Бондоне;

Почему мировые кинокритики до сих пор считают этот фильм одним из лучших произведений, созданных в 20 веке.

Вход свободный. Регистрация по ссылке.



