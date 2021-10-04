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Ретроспектива российского кино

Ретроспектива российского кино

5 октября в кафе кластера «Октава» пройдет очередная встреча киноклуба «Ретроспектива российского кино». Ее героем на этот раз станет «Броненосец „Потёмкин“» — легендарный фильм Сергея Эйзенштейна.

На встрече узнаем: 

  • С какими трудностями Эйзенштейн столкнулся, создавая эту кинокартину;
  • Как на процесс повлияли греческая трагедия, Федор Достоевский и фрески Джотто ди Бондоне;
  • Почему мировые кинокритики до сих пор считают этот фильм одним из лучших произведений, созданных в 20 веке. 

Вход свободный. Регистрация по ссылке.


 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
5 октября 2021, вторник
19:00
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Касса
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Мама Шамана
Купить билет
23 октября, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
Пилот
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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