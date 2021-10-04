Ретроспектива российского кино
5 октября в кафе кластера «Октава» пройдет очередная встреча киноклуба «Ретроспектива российского кино». Ее героем на этот раз станет «Броненосец „Потёмкин“» — легендарный фильм Сергея Эйзенштейна.
На встрече узнаем:
- С какими трудностями Эйзенштейн столкнулся, создавая эту кинокартину;
- Как на процесс повлияли греческая трагедия, Федор Достоевский и фрески Джотто ди Бондоне;
- Почему мировые кинокритики до сих пор считают этот фильм одним из лучших произведений, созданных в 20 веке.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
5 октября 2021, вторник
19:00
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 17:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽