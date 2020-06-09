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Психологический клуб: О гештальте и о группе базовой программы московского гештальт института в Туле

Психологический клуб: О гештальте и о группе базовой программы московского гештальт института в Туле

10 июня в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. Для всех, кому интересно познакомиться с методом Гештальт-терапии.
Вас ждёт не только развернутая беседа о программе Московского Гештальт Института, но и проживание личного опыта в практических упражнениях.

Спикеры:
Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.
Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп.
 
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 июня 2020, среда
19:00
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Касса
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пассажиры
Купить билет
1 сентября, вторник 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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