Психологический клуб: О гештальте и о группе базовой программы московского гештальт института в Туле
10 июня в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. Для всех, кому интересно познакомиться с методом Гештальт-терапии.
Вас ждёт не только развернутая беседа о программе Московского Гештальт Института, но и проживание личного опыта в практических упражнениях.
Спикеры:
Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.
Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 июня 2020, среда
19:00
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 сентября, вторник 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽