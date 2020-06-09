Психологический клуб: О гештальте и о группе базовой программы московского гештальт института в Туле

10 июня в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. Для всех, кому интересно познакомиться с методом Гештальт-терапии.

Вас ждёт не только развернутая беседа о программе Московского Гештальт Института, но и проживание личного опыта в практических упражнениях.

Спикеры:

Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.

Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп.