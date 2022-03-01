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Подлинная история Анны Карениной

Подлинная история Анны Карениной

12 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» писатель Павел Басинский представит свою новую книгу «Подлинная история Анны Карениной».

 
В этой работе писатель берется за изучение судьбы главной героини одного из самых известных романов классика. «Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Но я льщу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я, фанатикам, подсевшим на этот роман, разобраться в своих личных Аннах. Разумеется, не согласившись со мной», – говорит Павел Басинский.


 
Писатель рисует объемную картину быта и нравов XIX века, которые помогают лучше понять контекст роман и поступки главных героев. Почему судьба Анны Карениной сложилась так, а не иначе? Почему невозможен был развод? Что на самом деле привело к самоубийству главной героини? Автор истолковывает самые неясные и неоднозначные сюжетные повороты романа, обращаясь к историческим реалиям и опыту самого
Толстого.
 
На презентации можно будет приобрести книгу и подписать ее у автора.
 
Регистрация по ссылке.
Посещение возможно только при предоставлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Детям и подросткам до 18 лет QR- код не требуется.
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
12 марта 2022, суббота
15:00
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16 марта, среда 20:00
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
SKYBORNE
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7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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М2, тульский рок-клуб
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