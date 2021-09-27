Открытый микрофон в «Типографии»
28 сентября в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 сентября 2021, вторник
18:30
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽