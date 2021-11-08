Открытый микрофон в «Типографии»
9 ноября в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
В связи с введенными ограничениями мы сможем принять гостей только с QR кодом и паспортом!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 ноября 2021, вторник
18:30
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽