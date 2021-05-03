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Открытый микрофон в «Типографии»

Открытый микрофон в «Типографии»

4 мая в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!

Поскольку «Типография» с недавних пор сильно ограничена по зрительским местам, большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.

Регистрация по ссылке.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 мая 2021, вторник
18:30
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Касса
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Песни группы Король и Шут
Купить билет
28 мая, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Gorizont Entertainment
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Damage String
Купить билет
22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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