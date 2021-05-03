Открытый микрофон в «Типографии»
4 мая в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!
Поскольку «Типография» с недавних пор сильно ограничена по зрительским местам, большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 мая 2021, вторник
18:30
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
28 мая, пятница 21:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽