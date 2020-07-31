Онлайн-читка исторического рассказа «Сказ об Иване Болотникове»

7 августа в честь празднования 500-летия возведения Тульского кремля Тульский областной театр юного зрителя проведет онлайн-читку исторического рассказа Олега Тихомирова «Сказ об Иване Болотникове».



«Кто ж такой Иван Болотников? Откуда он взялся? Чего хотел? Был он холопом у боярина Телятевского, но бежал. Ловок он был да силен. Умел хорошо саблей рубить, копьем колоть, из ружья стрелять. В южных степях подружился с казаками, был у них атаманом. Но во время одного из походов захватили его в плен татары. Продали они Болотникова в рабство в Турцию...» А что было дальше, узнаете, дослушав произведение до конца.