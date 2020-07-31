Онлайн-читка исторического рассказа «Сказ об Иване Болотникове»
7 августа в честь празднования 500-летия возведения Тульского кремля Тульский областной театр юного зрителя проведет онлайн-читку исторического рассказа Олега Тихомирова «Сказ об Иване Болотникове».
«Кто ж такой Иван Болотников? Откуда он взялся? Чего хотел? Был он холопом у боярина Телятевского, но бежал. Ловок он был да силен. Умел хорошо саблей рубить, копьем колоть, из ружья стрелять. В южных степях подружился с казаками, был у них атаманом. Но во время одного из походов захватили его в плен татары. Продали они Болотникова в рабство в Турцию...» А что было дальше, узнаете, дослушав произведение до конца.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
7 августа 2020, пятница
12:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽