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Новогодний арт маркет в «Искре»

Новогодний арт маркет в «Искре»

28 и 29 декабря в городском пространстве «Искра» пройдет новогодний арт-маркет.

Что будет:

Выставка «чтотомежду» 

Работая над проектом, художники из разных городов России (Тула, Москва, Уфа, Санкт-Петербург) размышляют над темой «границ сосуществования», которые не только разделяют, но и являются точками соприкосновения и взаимодействия иногда абсолютно разных сущностей.

Куратор: Олеся Постевая, студентка ИСИ Иосифа Бакштейна

Когда: 28 декабря, 19.00
Локация: серое здание на входе в «Искру», 2 этаж

Маркет современного искусства 

Основная цель маркета-поддержка молодых российских художников, занимающихся печатной тиражной продукцией, графикой и многим другим. На маркете авторы представят свои работы, а гости смогут лично познакомиться с художниками и приобрести понравившиеся работы по демократичным ценам. 

Также предусмотрена параллельная программа мероприятий, в рамках которой зрители смогут посетить лекцию Анастасии Инюшиной и мастер-класс по трафаретной печати от Кати Забелиной.

Когда: 29 декабря, 12.00-19.00
Локация: атриум.

 

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула , Советская улица, 11
28 декабря 2024, суббота
19:00
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29 декабря 2024, воскресенье
19:00
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