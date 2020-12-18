Новогодние мероприятия от кластера «Октава»

В декабре кластер «Октава» приготовил сразу несколько онлайн-мероприятий для взрослых и детей: мастер-класс по оформлению подарков к Новому году, вокальный конкурс и мастер-класс по раскрашиванию для маленьких зрителей.

21 декабря, 19.00 — лекция фотографа и декоратора Екатерины Нечунаевой «Мастер-класс по оформлению подарков к новому году»

Спикер поделится идеями упаковки подарков, познакомит с основными трендами 2020-2021 года, расскажет, как сделать рождественскую звезду из крафтовой бумаги и сканди-венок из подручных материалов.

25 декабря — детский мастер-класс «Раскраска»

Чтобы в этот день занять ребёнка, достаточно будет достать карандаши, распечатать раскраску от «Октавы» и включить вебинар! Мастер-класс доступен в записи, так что его можно будет перематывать и

пересматривать, если что-то не получилось повторить сразу.

25 декабря ищите ролик в социальных сетях «Октавы».

16 декабря – 13 января — принимаются заявки на участие в конкурсе талантов: присылайте видеозапись вашего вокального номера на почту

infooktava@oktavaklaster.ru с пометкой «Спою в Oktava Lab» и получите шанс бесплатно записать песню в профессиональной студии звукозаписи Oktava Lab.

Голосование пройдёт с 14 по 26 января. 27 января будет объявлен победитель, а уже 2 февраля состоится запись песни.