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Новогодние мероприятия от кластера «Октава»

Новогодние мероприятия от кластера «Октава»

В декабре кластер «Октава» приготовил сразу несколько онлайн-мероприятий для взрослых и детей: мастер-класс по оформлению подарков к Новому году, вокальный конкурс и мастер-класс по раскрашиванию для маленьких зрителей.
 
21 декабря, 19.00 — лекция фотографа и декоратора Екатерины Нечунаевой «Мастер-класс по оформлению подарков к новому году»
 
Спикер поделится идеями упаковки подарков, познакомит с основными трендами 2020-2021 года, расскажет, как сделать рождественскую звезду из крафтовой бумаги и сканди-венок из подручных материалов.
 
Ссылка на лекцию.
 
25 декабря — детский мастер-класс «Раскраска»
 
Чтобы в этот день занять ребёнка, достаточно будет достать карандаши, распечатать раскраску от «Октавы» и включить вебинар! Мастер-класс доступен в записи, так что его можно будет перематывать и
пересматривать, если что-то не получилось повторить сразу.
25 декабря ищите ролик в социальных сетях «Октавы».
 
16 декабря – 13 января — принимаются заявки на участие в конкурсе талантов: присылайте видеозапись вашего вокального номера на почту
infooktava@oktavaklaster.ru с пометкой «Спою в Oktava Lab» и получите шанс бесплатно записать песню в профессиональной студии звукозаписи Oktava Lab.
 
Голосование пройдёт с 14 по 26 января. 27 января будет объявлен победитель, а уже 2 февраля состоится запись песни.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 декабря 2020, понедельник
19:00
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25 декабря 2020, пятница
10:00
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Касса
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мастер и Маргарита
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8 февраля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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