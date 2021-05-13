«Ночь музеев» в Ясной Поляне
15 мая музей-усадьба «Ясная Поляна» в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В этом году музей подготовил для посетителей разнообразную и насыщенную программу, которая будет проходить на двух площадках: на территории усадьбы и в Доме культуры «Ясная Поляна».
Посетителей усадьбы ждут увлекательные экскурсии по яснополянской конюшне и прикладные мастер-классы «На конном дворе». Гостей Дома культуры «Ясная Поляна» ждут лекция о роли семьи Толстого в создании яснополянского музея и показ фильмов российских режиссеров, посвященных музеям и их истории.
Дом культуры «Ясная Поляна»
16.00 – лекция «Тому, что он любил, служить»
В своем выступлении заслуженный работник культуры РФ, хранитель Дома Л. Н. Толстого в 1988–2009 годы Татьяна Комарова расскажет о роли вдовы и дочерей Льва Толстого в деле сохранения Ясной Поляны в годы Первой мировой войны, революции, Гражданской войны. Лекция завершает цикл «Ясная Поляна. 1921». Вход свободный по регистрации.
18.00 – показ фильма Андрея Сильвестрова «Слепок»
Кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Главной темой проекта становится тело человека в многообразии пластических форм, а площадкой для творческого эксперимента – пространство Пушкинского музея. В главной роли – прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва.
19.30 – показ фильма Александра Сокурова «Франкофония»
В центре сюжета документально-игровой картины – Лувр во время оккупации Франции нацистами и спасение коллекций государственных музеев Франции от разграбления.
21.30 – показ фильма Александра Сокурова «Русский ковчег»
Кинокартина рассказывает историю Зимнего дворца (Эрмитажа). Знаменитый музей переосмыслен как своего рода ковчег – средоточие всего культурного и духовного наследия России. Этот фильм был снят в Зимнем дворце 23 декабря 2001 года за 1 час 27 минут одним дублем без остановки камеры.
Вход на все кинопоказы свободный. Справки по телефону: +7(48751)76-0-00.
Усадьба
18.00 и 19.00 – экскурсия по яснополянской конюшне
В конюшне, построенной еще при деде Льва Толстого князе Николае Сергеевиче Волконском, как и двести лет назад живут лошади. На экскурсии можно узнать, как сделать так, чтобы их жизнь и работа в музее и наше с ними общение были приятными и комфортными, как сохранить их здоровье и продлить им жизнь. Гостям расскажут об особенностях кормления лошадей и ухода за ними. Сбор группы – у входа в конюшню. Стоимость билетов – 250 рублей; количество мест в группе ограничено. Билеты можно приобрести по ссылке.
18.00 и 19.00 – мастер-класс «На конном дворе»
Участники узнают, из чего состоит сбруя и каково назначение ее отдельных частей; как правильно и безопасно сесть на лошадь и управлять ею; познакомятся с историей использования лошади человеком, а также попробуют себя в роли всадника и покатаются верхом.
Сбор участников – у входа в конюшню. Стоимость билетов – 200 рублей; количество мест в группе ограничено. Билеты можно приобрести по ссылке.
18.00–20.00 – катание в экипаже по аллеям Ясной Поляны
Стоимость билетов: взрослый – 150 рублей, детский – 100 рублей, приобрести билеты можно на месте. Катание начинается от конюшни.
Где и когда?
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
15 мая 2021, суббота
16:00
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 11:00
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽