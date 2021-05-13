«Ночь музеев» в Ясной Поляне

15 мая музей-усадьба «Ясная Поляна» в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В этом году музей подготовил для посетителей разнообразную и насыщенную программу, которая будет проходить на двух площадках: на территории усадьбы и в Доме культуры «Ясная Поляна».

Посетителей усадьбы ждут увлекательные экскурсии по яснополянской конюшне и прикладные мастер-классы «На конном дворе». Гостей Дома культуры «Ясная Поляна» ждут лекция о роли семьи Толстого в создании яснополянского музея и показ фильмов российских режиссеров, посвященных музеям и их истории.

Дом культуры «Ясная Поляна»

16.00 – лекция «Тому, что он любил, служить»

Вход свободный по регистрации. В своем выступлении заслуженный работник культуры РФ, хранитель Дома Л. Н. Толстого в 1988–2009 годы Татьяна Комарова расскажет о роли вдовы и дочерей Льва Толстого в деле сохранения Ясной Поляны в годы Первой мировой войны, революции, Гражданской войны. Лекция завершает цикл «Ясная Поляна. 1921».

18.00 – показ фильма Андрея Сильвестрова «Слепок»

Кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Главной темой проекта становится тело человека в многообразии пластических форм, а площадкой для творческого эксперимента – пространство Пушкинского музея. В главной роли – прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва.

19.30 – показ фильма Александра Сокурова «Франкофония»

В центре сюжета документально-игровой картины – Лувр во время оккупации Франции нацистами и спасение коллекций государственных музеев Франции от разграбления.

21.30 – показ фильма Александра Сокурова «Русский ковчег»

Кинокартина рассказывает историю Зимнего дворца (Эрмитажа). Знаменитый музей переосмыслен как своего рода ковчег – средоточие всего культурного и духовного наследия России. Этот фильм был снят в Зимнем дворце 23 декабря 2001 года за 1 час 27 минут одним дублем без остановки камеры.

Вход на все кинопоказы свободный. Справки по телефону: +7(48751)76-0-00.

Усадьба

18.00 и 19.00 – экскурсия по яснополянской конюшне

Стоимость билетов – 250 рублей; количество мест в группе ограничено. Билеты можно приобрести по ссылке. В конюшне, построенной еще при деде Льва Толстого князе Николае Сергеевиче Волконском, как и двести лет назад живут лошади. На экскурсии можно узнать, как сделать так, чтобы их жизнь и работа в музее и наше с ними общение были приятными и комфортными, как сохранить их здоровье и продлить им жизнь. Гостям расскажут об особенностях кормления лошадей и ухода за ними. Сбор группы – у входа в конюшню.– 250 рублей; количество мест в группе ограничено.

18.00 и 19.00 – мастер-класс «На конном дворе»

Участники узнают, из чего состоит сбруя и каково назначение ее отдельных частей; как правильно и безопасно сесть на лошадь и управлять ею; познакомятся с историей использования лошади человеком, а также попробуют себя в роли всадника и покатаются верхом.

Стоимость билетов – 200 рублей; количество мест в группе ограничено. Билеты можно приобрести по ссылке. Сбор участников – у входа в конюшню.– 200 рублей; количество мест в группе ограничено.

18.00–20.00 – катание в экипаже по аллеям Ясной Поляны

Стоимость билетов: взрослый – 150 рублей, детский – 100 рублей, приобрести билеты можно на месте. Катание начинается от конюшни.