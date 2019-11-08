Юных туляков и их родителей приглашают пройти военно-патриотический маршрут «На тульском направлении».

Маршрут: Тульский военно-исторический музей — ВМК «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» - Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы (филиал Тульского историко-архитектурного музея).

Расписание:

10.30 сбор группы в Туристско-информационном центре (Торговые ряды, павильон, 1).

11.00 — 11.50 посещение Тульского военно-исторического музея. Занятие «Рабочий город стал бойцом»;

12.00 — 12.20 трансфер к ВМК «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»»;

12.20 — 13.15 комплексная экскурсия на бронепоезде.

13.25 — 13.45 трансфер в Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы;

14.00 — 15.00 экскурсия в музее;

15.00 — 15.40 трансфер в Тулу. (ул. Менделеевская, 8)

Ориентировочная продолжительность экскурсионного тура — 4 часа 40 мин.

Участники узнают об обороне Тулы, о нашем крае в годы Великой Отечественной войны, увидят подлинные предметы, поднятые с мест боёв. Хронология событий Тульской оборонительной операции, подготовка жителей города, основные военные действия, в том числе на территории всей Тульской области, воспоминания очевидцев тех событий возникнут перед экскурсантами в экспозиции Тульского военно-исторического музея. В ходе увлекательного занятия «Рабочий город стал бойцом!» участники попробуют себя в роли представителей различных воинских подразделений, защищавших Тулу в те дни.

Следующей остановкой в маршруте станет легендарный бронепоезд № 13. Построенный осенью 1941 года туляками-железнодорожниками и мастерами-оружейниками, он оказался поистине уникальным творением тульских мастеров. Подобной боевой машины не было во всей истории Великой Отечественной войны. 28 октября 1941 года крепость на колёсах вышла из ворот Тульского паровозного депо и все 45 дней героической обороны охраняла подступы к городу. Участники маршрута посетят базу дивизиона бронепоездов, состоящую из вагона-клуба, вагона-пекарни, штабного вагона, а также боевую часть бронепоезда (бронепаровоз, бронеплощадки, контрольные платформы с орудиями), где воссоздана боевая обстановка, установлены пулеметы, пушка, стеллажи со снарядами. Под сигналы воздушной тревоги, грохот от разрывов снарядов участники перенесутся в атмосферу боя.

Но это лишь первая часть пути! Далее участники направятся в Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы (пос. Ленинский), посещение которого станет кульминацией и завершающим этапом всего путешествия. Музей уникален обилием подлинных предметов, найденных на местах боёв по всей территории Тульской области. В основу экспозиции лёг многодневный труд поисковых отрядов, и теперь посетители могут увидеть радиоактивную немецкую пасту, самозарядную винтовку Токарева, предметы войны и быта советских и немецких бойцов, пробитый пулями тульский самовар, вариант бронежилета времён, пистолет-пулемёт Томпсона и многое другое. Этот удивительный музей — храм погибшему солдату — не оставит равнодушным никого. Интерактивная часть экспозиции позволит гостям побывать в боевом блиндаже, взять в руки макет винтовки Мосина, ППШ, немецкий автомат, попробовать взвести курок и ознакомиться с устройством боевого оружия. Не забудьте фотоаппарат!

Стоимость билета:

льготный - 750 рублей

взрослый – 800 рублей

Количество мест ограничено. Предварительная запись по тел. 52-08-98, 8 920 780 80 95

В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в трёх музеях, сопровождение.

Путевая информация в подарок!