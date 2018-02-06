Масленичные посиделки
Для самых маленьких посетителей сотрудники музея подготовили увлекательное театрализованное представление. Ребята познакомятся с историей праздника, с древними приметами и обычаями, характерными для тульского края. Также дети споют частушки, отгадают загадки и поиграют в любимые подвижные игры перетягивание каната, «жмурки», «петушиный хвост». А те, у кого разыграется аппетит, смогут полакомиться блинами, да ещё и посоревноваться в скорости их поедания! Завершится праздник хороводом, не обойдется и без чучела Масленицы.
Стоимость участия: 350 руб. Необходима предварительная запись по тел. 8 (48761) 2−25−32
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
10 февраля 2018, суббота
10:00
10 февраля 2018, суббота
14:00
11 февраля 2018, воскресенье
10:00
11 февраля 2018, воскресенье
14:00
12 февраля 2018, понедельник
10:00
12 февраля 2018, понедельник
14:00
13 февраля 2018, вторник
10:00
13 февраля 2018, вторник
14:00
14 февраля 2018, среда
10:00
14 февраля 2018, среда
14:00
15 февраля 2018, четверг
10:00
15 февраля 2018, четверг
14:00
16 февраля 2018, пятница
10:00
16 февраля 2018, пятница
14:00
17 февраля 2018, суббота
10:00
17 февраля 2018, суббота
14:00