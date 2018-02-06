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Масленичные посиделки

Масленичные посиделки

Для самых маленьких посетителей сотрудники музея подготовили увлекательное театрализованное представление. Ребята познакомятся с историей праздника, с древними приметами и обычаями, характерными для тульского края. Также дети споют частушки, отгадают загадки и поиграют в любимые подвижные игры перетягивание каната, «жмурки», «петушиный хвост». А те, у кого разыграется аппетит, смогут полакомиться блинами, да ещё и посоревноваться в скорости их поедания! Завершится праздник хороводом, не обойдется и без чучела Масленицы.

Стоимость участия: 350 руб. Необходима предварительная запись по тел. 8 (48761) 2−25−32

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
10 февраля 2018, суббота
10:00
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10 февраля 2018, суббота
14:00
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11 февраля 2018, воскресенье
10:00
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