Масленичные посиделки

Для самых маленьких посетителей сотрудники музея подготовили увлекательное театрализованное представление. Ребята познакомятся с историей праздника, с древними приметами и обычаями, характерными для тульского края. Также дети споют частушки, отгадают загадки и поиграют в любимые подвижные игры перетягивание каната, «жмурки», «петушиный хвост». А те, у кого разыграется аппетит, смогут полакомиться блинами, да ещё и посоревноваться в скорости их поедания! Завершится праздник хороводом, не обойдется и без чучела Масленицы.

Стоимость участия: 350 руб. Необходима предварительная запись по тел. 8 (48761) 2−25−32