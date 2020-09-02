Мастер-классы в музее «Тульские древности»

В филиале музея-заповедника «Куликово поле» подготовили новую программу мастер-классов, приуроченных к празднованию 640-летия Куликовской битвы.

В субботу и воскресенье вместе с Екатериной Зерновой любители рукоделия будут создавать работы в различных техниках, посвященные природе Куликова поля и его памятникам.

Панно «Травы Куликова поля» в технике мокрого валяния

(5 сентября в 17.00, 6 сентября в 15.00 и 16.00)

На мастер-классе Екатерина Зернова предложит из шерстяных волокон создать основу для картины, косметички или кошелька. Стилизованное при помощи разнообразных оттенков шерсти разнотравье Куликова поля можно превратить и в элемент костюма или аксессуара.

Модель памятника-колонны Дмитрию Донскому

(12 сентября в 17.00, 13 сентября в 15.00 и 16.00)

Модель памятника-колонны, установленной на Красном холме Куликова поля по проекту архитектора А.П. Брюллова, можно повторить в технике бумажной пластики и пескографии.

Панно «Боевой конь» (26 сентября в 17.00, 27 сентября в 15.00 и 16.00)