Мастер-классы в музее «Тульские древности»
В филиале музея-заповедника «Куликово поле» подготовили новую программу мастер-классов, приуроченных к празднованию 640-летия Куликовской битвы.
В субботу и воскресенье вместе с Екатериной Зерновой любители рукоделия будут создавать работы в различных техниках, посвященные природе Куликова поля и его памятникам.
Панно «Травы Куликова поля» в технике мокрого валяния
(5 сентября в 17.00, 6 сентября в 15.00 и 16.00)
На мастер-классе Екатерина Зернова предложит из шерстяных волокон создать основу для картины, косметички или кошелька. Стилизованное при помощи разнообразных оттенков шерсти разнотравье Куликова поля можно превратить и в элемент костюма или аксессуара.
Модель памятника-колонны Дмитрию Донскому
(12 сентября в 17.00, 13 сентября в 15.00 и 16.00)
(12 сентября в 17.00, 13 сентября в 15.00 и 16.00)
Модель памятника-колонны, установленной на Красном холме Куликова поля по проекту архитектора А.П. Брюллова, можно повторить в технике бумажной пластики и пескографии.
Панно «Боевой конь»
(26 сентября в 17.00, 27 сентября в 15.00 и 16.00)
Завершающий сентябрь мастер-класс познакомит с техникой живописи шерстью.
Стоимость билета на каждое занятие: 200 рублей.
Предварительная запись обязательна.
Звоните по телефону: +7 4872 36 16 63 или пишите администратору
в группе музея в «ВКонтакте»
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
5 сентября 2020, суббота
17:00
6 сентября 2020, воскресенье
15:00
6 сентября 2020, воскресенье
16:00
12 сентября 2020, суббота
17:00
13 сентября 2020, воскресенье
15:00
13 сентября 2020, воскресенье
16:00
26 сентября 2020, суббота
17:00
27 сентября 2020, воскресенье
15:00
27 сентября 2020, воскресенье
16:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
19 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽