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Мастер-классы в музее «Тульские древности»

Мастер-классы в музее «Тульские древности»

В филиале музея-заповедника «Куликово поле» подготовили новую программу мастер-классов, приуроченных к празднованию 640-летия Куликовской битвы.

В субботу и воскресенье вместе с Екатериной Зерновой любители рукоделия будут создавать работы в различных техниках, посвященные природе Куликова поля и его памятникам.
 

Панно «Травы Куликова поля» в технике мокрого валяния
(5 сентября в 17.00, 6 сентября в 15.00 и 16.00)


На мастер-классе Екатерина Зернова предложит из шерстяных волокон создать основу для картины, косметички или кошелька. Стилизованное при помощи разнообразных оттенков шерсти разнотравье Куликова поля можно превратить и в элемент костюма или аксессуара. 
 
Модель памятника-колонны Дмитрию Донскому
(12 сентября в 17.00, 13 сентября в 15.00 и 16.00)
 
Модель памятника-колонны, установленной на Красном холме Куликова поля по проекту архитектора А.П. Брюллова, можно повторить в технике бумажной пластики и пескографии.  
 
Панно «Боевой конь»
(26 сентября в 17.00, 27 сентября в 15.00 и 16.00)
 
 
Завершающий сентябрь мастер-класс познакомит с техникой живописи шерстью. 
 
Стоимость билета на каждое занятие: 200 рублей.
Предварительная запись обязательна.
Звоните по телефону: +7 4872 36 16 63 или пишите администратору
в группе музея в «ВКонтакте»
 
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
5 сентября 2020, суббота
17:00
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6 сентября 2020, воскресенье
15:00
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6 сентября 2020, воскресенье
16:00
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Касса
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Концерт памяти Михаила Горшенева
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11 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Rock-n-Roll Fest
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19 сентября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
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 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
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