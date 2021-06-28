Литературный клуб: Женское о мужском

29 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Знаете, кто написал письмо Татьяны к Онегину? А.С. Пушкин. И не только он: многие авторы-мужчины мировой и русской литературы писали от лица женщин.

Но ведь бывает и наоборот. Именно о женской лирике от мужского лица мы и поговорим, почитаем, и послушаем.