Литературный клуб: Женское о мужском
29 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Знаете, кто написал письмо Татьяны к Онегину? А.С. Пушкин. И не только он: многие авторы-мужчины мировой и русской литературы писали от лица женщин.
Но ведь бывает и наоборот. Именно о женской лирике от мужского лица мы и поговорим, почитаем, и послушаем.
Спикеры: Ирина Быкова и Маша Михалина. Музыкальное сопровождение: Кирилл Прудкий. Свободный взнос.
Регистрация по ссылке.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 июня 2021, вторник
19:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
10 июля - 21 августа
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
3 июля, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
1 июля, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽