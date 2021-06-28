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Литературный клуб: Женское о мужском

Литературный клуб: Женское о мужском

29 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Знаете, кто написал письмо Татьяны к Онегину? А.С. Пушкин. И не только он: многие авторы-мужчины мировой и русской литературы писали от лица женщин.

Но ведь бывает и наоборот. Именно о женской лирике от мужского лица мы и поговорим, почитаем, и послушаем.
 
Спикеры: Ирина Быкова и Маша Михалина. Музыкальное сопровождение: Кирилл Прудкий. Свободный взнос.

Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 июня 2021, вторник
19:00
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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