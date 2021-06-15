Литературный клуб: Собор, который построил Гюго

15 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Всем любителям литературы мы предлагаем рассмотреть роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» в свете средневековой истории быта. Алхимия, религия и, конечно же, любовь и смерть на фоне шедевра готической архитектуры.

Спикер: Давыд Власов. Свободный взнос.