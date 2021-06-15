афиша
афиша
Регистрация
Литературный клуб: Собор, который построил Гюго

Литературный клуб: Собор, который построил Гюго

15 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Всем любителям литературы мы предлагаем рассмотреть роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» в свете средневековой истории быта. Алхимия, религия и, конечно же, любовь и смерть на фоне шедевра готической архитектуры.

Спикер: Давыд Власов. Свободный взнос.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 июня 2021, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Раскаленный город
Купить билет
26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Как не срываться на своего ребёнка?
Купить билет
17 июня, четверг 18:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Тульский экзотариум. Новая экспозиция в Белоусовском парке
22 - 29 июня
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.