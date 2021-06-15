Литературный клуб: Собор, который построил Гюго
15 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Всем любителям литературы мы предлагаем рассмотреть роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» в свете средневековой истории быта. Алхимия, религия и, конечно же, любовь и смерть на фоне шедевра готической архитектуры.
Спикер: Давыд Власов. Свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 июня 2021, вторник
19:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
22 - 29 июня