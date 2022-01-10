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Литературный клуб: Словесная живопись японской поэзии

Литературный клуб: Словесная живопись японской поэзии

11 января в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Зима - время чудес и особой красоты природы. Очень тонко чувствовали прелесть природы японские поэты. Давайте окунемся в историю японской поэзии, ее особенности и попробуем подражать великим мастерам слова.

Спикер - Ирина Быкова, музыкальное сопровождение - Кирилл Прудкий .


Вход: свободный взнос.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 января 2022, вторник
19:00
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Касса
Анна Каренина
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Tula metal evening
Купить билет
21 января, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
12 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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