Литературный клуб: Словесная живопись японской поэзии
11 января в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Зима - время чудес и особой красоты природы. Очень тонко чувствовали прелесть природы японские поэты. Давайте окунемся в историю японской поэзии, ее особенности и попробуем подражать великим мастерам слова.
Спикер - Ирина Быкова, музыкальное сопровождение - Кирилл Прудкий .
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 января 2022, вторник
19:00
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽