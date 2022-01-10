Литературный клуб: Словесная живопись японской поэзии

11 января в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Зима - время чудес и особой красоты природы. Очень тонко чувствовали прелесть природы японские поэты. Давайте окунемся в историю японской поэзии, ее особенности и попробуем подражать великим мастерам слова.

Спикер - Ирина Быкова, музыкальное сопровождение - Кирилл Прудкий .



Вход: свободный взнос.