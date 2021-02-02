Центр приёма гостей Тульской области приглашает присоединиться к увлекательной обзорной экскурсии с посещением Тульского кремля. «Кремль с высоты веков» - это экскурсия, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города: вы прогуляетесь по старинной улице Металлистов, насладитесь видами Казанской набережной и посетите Кремлевский сквер.

Разумеется, не обойдётся и без детального рассказа о Тульском кремле, который недавно отметил свой пятисотый юбилей. Опытный гид раскроет для вас все тайны крепости и проводит на смотровую площадку, с которой открывается уникальный вид на город – вид с высоты веков!

В программе:

14.00 – сбор группы в Центре приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации, 1А)

14.30 – 15.30 – пешая экскурсия по историческому центру;

15.30 – 17.30 – экскурсия по стенам.

Продолжительность: 3 часа.

В случае дождя экскурсия по стенам в целях безопасности заменяется на «Пять веков Тульского кремля» с посещением территории и экспозиции.

Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00; 8-920-272-39-39; 8-962-271-36-06.