Кремль с высоты веков
Центр приёма гостей Тульской области приглашает присоединиться к увлекательной обзорной экскурсии с посещением Тульского кремля. «Кремль с высоты веков» - это экскурсия, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города: вы прогуляетесь по старинной улице Металлистов, насладитесь видами Казанской набережной и посетите Кремлевский сквер.
Разумеется, не обойдётся и без детального рассказа о Тульском кремле, который недавно отметил свой пятисотый юбилей. Опытный гид раскроет для вас все тайны крепости и проводит на смотровую площадку, с которой открывается уникальный вид на город – вид с высоты веков!
В программе:
- 14.00 – сбор группы в Центре приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации, 1А)
- 14.30 – 15.30 – пешая экскурсия по историческому центру;
- 15.30 – 17.30 – экскурсия по стенам.
Продолжительность: 3 часа.
В случае дождя экскурсия по стенам в целях безопасности заменяется на «Пять веков Тульского кремля» с посещением территории и экспозиции.
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00; 8-920-272-39-39; 8-962-271-36-06.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
2 мая 2021, воскресенье
14:00
15 мая 2021, суббота
14:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
22 мая - 21 августа
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽