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Кремль с высоты веков

Кремль с высоты веков

Центр приёма гостей Тульской области приглашает присоединиться к увлекательной обзорной экскурсии с посещением Тульского кремля. «Кремль с высоты веков» - это экскурсия, которая познакомит вас с основными достопримечательностями города: вы прогуляетесь по старинной улице Металлистов, насладитесь видами Казанской набережной и посетите Кремлевский сквер. 

Разумеется, не обойдётся и без детального рассказа о Тульском кремле, который недавно отметил свой пятисотый юбилей. Опытный гид раскроет для вас все тайны крепости и проводит на смотровую площадку, с которой открывается уникальный вид на город – вид с высоты веков! 
 
В программе:
 
  • 14.00 – сбор группы в Центре приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации, 1А)
  • 14.30 – 15.30 – пешая экскурсия по историческому центру;
  • 15.30 – 17.30 – экскурсия по стенам.
Продолжительность: 3 часа. 
В случае дождя экскурсия по стенам в целях безопасности заменяется на «Пять веков Тульского кремля» с посещением территории и экспозиции.
 
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00; 8-920-272-39-39; 8-962-271-36-06. 
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Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
2 мая 2021, воскресенье
14:00
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15 мая 2021, суббота
14:00
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Касса
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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