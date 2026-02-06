Кинопремьера «Вальс со смертью»

С 5 февраля в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Макси» можно посмотреть военную драму «Вальс со смертью».

В картине сибирских кинематографистов ключевые роли сыграли ведущие актеры омских театров. Роль сотрудника спецслужб исполнил актер театра и кино Евгений Сидихин.



В основу оригинального сценария легли рассекреченные архивные документы из фондов УФСБ Омской области и Калининграда. События разворачиваются во время войны на территории современной Калининградской области и описывают так называемые марши смерти, к которым прибегали нацисты в попытках уничтожить свидетелей своих злодеяний. В центре внимания — судьба юной балерины, которая вместе с матерью и другими остарбайтерами попадает в фашистский лагерь на принудительные работы. Пытки, избиения, увечья и тяжелый труд становятся повседневным испытанием для измученных людей.

Режиссер — Андрей Кириллов. Генеральный продюсер — Артем Серов.