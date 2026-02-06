  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. Кинопремьера «Вальс со смертью» - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Кинопремьера «Вальс со смертью»

Кинопремьера «Вальс со смертью»

С 5 февраля в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Макси» можно посмотреть военную драму «Вальс со смертью».

В картине сибирских кинематографистов ключевые роли сыграли ведущие актеры омских театров. Роль сотрудника спецслужб исполнил актер театра и кино Евгений Сидихин. 

В основу оригинального сценария легли рассекреченные архивные документы из фондов УФСБ Омской области и Калининграда. События разворачиваются во время войны на территории современной Калининградской области и описывают так называемые марши смерти, к которым прибегали нацисты в попытках уничтожить свидетелей своих злодеяний. В центре внимания — судьба юной балерины, которая вместе с матерью и другими остарбайтерами попадает в фашистский лагерь на принудительные работы. Пытки, избиения, увечья и тяжелый труд становятся повседневным испытанием для измученных людей.

Режиссер — Андрей Кириллов. Генеральный продюсер — Артем Серов.

 

Где и когда?
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Тула , ул. Пролетарская, 2
6 февраля 2026, пятница
16:30
 В календарь
 В календарь
7 февраля 2026, суббота
16:30
 В календарь
 В календарь
8 февраля 2026, воскресенье
16:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Здесь был Юра
4 - 11 февраля
Люксор Тула
Уволить Жору
12 - 15 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Горничная
7 января - 12 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Левша
22 января - 14 февраля
Кинотеатр (Суворов)
Вальс со смертью
5 - 11 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Равиоли Оли
5 - 11 февраля
Кинотеатр (Суворов)

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.