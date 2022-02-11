Каппинг. Профессиональная дегустация кофе

13 февраля Центр семейной истории приглашает на кофе от тульских обжарщиков.

Дорогие друзья, попробуем кофе со всего мира, на практике поймём чем Эфиопский отличается от Бразильского и не только! Ребята приготовили для вас нечто особенное.

Каппинг (от англ. to cup — профессионально дегустировать кофе) — это профессиональный термин, обозначающий дегустацию кофе, в ходе которой определяются характеристики его вкуса и запаха.

! Вход: свободный. При предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

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