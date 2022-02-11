Каппинг. Профессиональная дегустация кофе
13 февраля Центр семейной истории приглашает на кофе от тульских обжарщиков.
Дорогие друзья, попробуем кофе со всего мира, на практике поймём чем Эфиопский отличается от Бразильского и не только! Ребята приготовили для вас нечто особенное.
Каппинг (от англ. to cup — профессионально дегустировать кофе) — это профессиональный термин, обозначающий дегустацию кофе, в ходе которой определяются характеристики его вкуса и запаха.
! Вход: свободный. При предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
13 февраля 2022, воскресенье
12:00
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽