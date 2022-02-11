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Каппинг. Профессиональная дегустация кофе

Каппинг. Профессиональная дегустация кофе

13 февраля Центр семейной истории приглашает на кофе от тульских обжарщиков.

Дорогие друзья, попробуем кофе со всего мира, на практике поймём чем Эфиопский отличается от Бразильского и не только! Ребята приготовили для вас нечто особенное. 
 
Каппинг (от англ. to cup — профессионально дегустировать кофе) — это профессиональный термин, обозначающий дегустацию кофе, в ходе которой определяются характеристики его вкуса и запаха. 
 
! Вход: свободный. При предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.
 
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Где и когда?
Центр семейной истории
13 февраля 2022, воскресенье
12:00
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Касса
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
СЛОТ
Купить билет
18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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