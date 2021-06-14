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Как не срываться на своего ребёнка?

Как не срываться на своего ребёнка?

17 июня в кластере «Октава» пройдет Мастерская родительства с Мариной Мишиной, рассчитанная на родителей с детьми от 0 до 7 лет.
 
Поговорим о том, почему возникают срывы у родителей, как их избежать и какие техники помогают снять напряжение и успокоиться.
 
Каждый участник получает: 
 
  • Авторский лекционный материал;
  • Полезный навык;
  • Индивидуальное задание;
  • Обратную связь.
 
Лекция включает в себя практическую часть и рассчтана на полтора часа.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
17 июня 2021, четверг
18:30
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 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
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