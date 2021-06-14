Как не срываться на своего ребёнка?

17 июня в кластере «Октава» пройдет Мастерская родительства с Мариной Мишиной, рассчитанная на родителей с детьми от 0 до 7 лет.

Поговорим о том, почему возникают срывы у родителей, как их избежать и какие техники помогают снять напряжение и успокоиться.

Каждый участник получает:

Авторский лекционный материал;

Полезный навык;

Индивидуальное задание;

Обратную связь.

Лекция включает в себя практическую часть и рассчтана на полтора часа.