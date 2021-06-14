Как не срываться на своего ребёнка?
17 июня в кластере «Октава» пройдет Мастерская родительства с Мариной Мишиной, рассчитанная на родителей с детьми от 0 до 7 лет.
Поговорим о том, почему возникают срывы у родителей, как их избежать и какие техники помогают снять напряжение и успокоиться.
Каждый участник получает:
- Авторский лекционный материал;
- Полезный навык;
- Индивидуальное задание;
- Обратную связь.
Лекция включает в себя практическую часть и рассчтана на полтора часа.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
17 июня 2021, четверг
18:30
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
20 - 27 июня
20 июня, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 700 ₽