История немого кино: «Восход солнца» | лекция + кинопоказ

18 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу США начала XX века.

На этот раз мы с вами будем смотреть и обсуждать картину «Восход солнца» 1927 года, снятую великим немецким кинорежиссёром Фридрихом Вильгельмом Мурнау.

Фильм получил «Оскар» на первой церемонии вручения этой премии «за выдающиеся художественные достоинства», а также признан многими кинокритиками величайшим из всех немых фильмов.

Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.

Вход: свободный взнос.