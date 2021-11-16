История немого кино: «Восход солнца» | лекция + кинопоказ
18 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.
Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу США начала XX века.
На этот раз мы с вами будем смотреть и обсуждать картину «Восход солнца» 1927 года, снятую великим немецким кинорежиссёром Фридрихом Вильгельмом Мурнау.
Фильм получил «Оскар» на первой церемонии вручения этой премии «за выдающиеся художественные достоинства», а также признан многими кинокритиками величайшим из всех немых фильмов.
Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 ноября 2021, четверг
19:00
4 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽