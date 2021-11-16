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История немого кино: «Восход солнца» | лекция + кинопоказ

История немого кино: «Восход солнца» | лекция + кинопоказ

18 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу США начала XX века.
На этот раз мы с вами будем смотреть и обсуждать картину «Восход солнца» 1927 года, снятую великим немецким кинорежиссёром Фридрихом Вильгельмом Мурнау.
 
Фильм получил «Оскар» на первой церемонии вручения этой премии «за выдающиеся художественные достоинства», а также признан многими кинокритиками величайшим из всех немых фильмов.
 
Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.
 
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 ноября 2021, четверг
19:00
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