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Интеллектуально-спортивная игра «Квадрат»

Интеллектуально-спортивная игра «Квадрат»

5 августа в рамках проекта «Газон на районе» состоится интеллектуально-спортивная игра «Квадрат», которую проведут специалисты молодежного центра «Спектр».

Всех желающих приглашают отлично и с пользой провести время в компании верных друзей и добрых соседей. Вас ждут каверзные и шуточные вопросы, веселые эстафеты, много музыки и отличное настроение!

Игра пройдет на спортивной площадке по адресу: 2-й проезд Гастелло, д.15, д.17 к.1, к.2/ ул. Фучика, д.20 к.1.

 

 
 
Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Казанская набережная
5 августа 2020, среда
17:00
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Касса
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
Купить билет
30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Дора
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12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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