5 августа в рамках проекта «Газон на районе» состоится интеллектуально-спортивная игра «Квадрат», которую проведут специалисты молодежного центра «Спектр».

Всех желающих приглашают отлично и с пользой провести время в компании верных друзей и добрых соседей. Вас ждут каверзные и шуточные вопросы, веселые эстафеты, много музыки и отличное настроение!

Игра пройдет на спортивной площадке по адресу: 2-й проезд Гастелло, д.15, д.17 к.1, к.2/ ул. Фучика, д.20 к.1.