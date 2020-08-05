Интеллектуально-спортивная игра «Квадрат»
5 августа в рамках проекта «Газон на районе» состоится интеллектуально-спортивная игра «Квадрат», которую проведут специалисты молодежного центра «Спектр».
Всех желающих приглашают отлично и с пользой провести время в компании верных друзей и добрых соседей. Вас ждут каверзные и шуточные вопросы, веселые эстафеты, много музыки и отличное настроение!
Игра пройдет на спортивной площадке по адресу: 2-й проезд Гастелло, д.15, д.17 к.1, к.2/ ул. Фучика, д.20 к.1.
Где и когда?
Тула, Казанская набережная
5 августа 2020, среда
17:00
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽