афиша
афиша
Регистрация
Годовщина Куликовской битвы

Годовщина Куликовской битвы

18 сентября в Музейном комплексе «Куликово поле» отпразднуют 641-ю годовщину Куликовской битвы. На Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, и в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом вновь оживут картины шестивековой давности.

С бытом и военными традициями Руси и Орды XIV века будут знакомить исторические интерактивные площадки, а главным действом на торжествах вновь станет реконструкция сражения.

Программа праздника на Красном холме

8.00 — 10.00 — Священная литургия. Заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена, в храме Преподобного Сергия Радонежского.

9.00 — 16.00 — Краснохолмская ярмарка.

9.00 — 16.00 — Медовая поляна.

10.00 — 10.45 — Пеший турнир клубов военно-исторической реконструкции.

9.00 — 16.00 — Интерактивная площадка «Средневековое торжище» с мастер-классами.

10.00 — 10.45 — Концерт Тульского губернаторского духового оркестра.

10.00 — 10.45; 12.00 — 12.45; 14.00 — 15.00 — Концертная программа исторической музыки «Голос древних времен».

10.00 — 15.00 — Военно-исторические биваки: 1380, 1600, 1941 годы.

10.00 — 16.00 — Работа детской игровой площадки «Богатырская застава».

10.00 — 16.00 — Работа интерактивных игровых площадок «Русь» и «Орда».

10.00 — 16.00 – Конкурс «Полевая кухня – 2021».

10.00—16.00 – Работа площадки «Поляна мастеров». Выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, интерактивные занятия.

10.00 — 10.55, 12.00 — 13.00, 14.00 — 15.30 — Концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка».

10.45 — Прибытие почетных гостей на Куликово поле и посещение храма Преподобного Сергия Радонежского.

11.00 — Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.

11.10 — Лития по воинам, павшим за Отечество во все времена.

11.15 — Торжественное открытие праздника. Гражданский митинг, посвященный 641-й годовщине Куликовской битвы. Воинский церемониал — прохождение торжественным маршем военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

11.45 — 11.55 — Шествие участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. «Дружинный поклон».

14.00 — 15.30 — Большой праздничный концерт «Куликово поле встречает гостей».

13.00 — 13.45 — Театрализованная реконструкция средневекового сражения.

14.00 — 16.00 — Конные выступления военно-исторических клубов — участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

15.00 — 16.00 — Дефиле исторических костюмов от участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». В сопровождении ансамбля исторической музыки.

Программа праздника в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом

10.00 — 20.00 — Работа Музея Куликовской битвы: экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», детский музей «Один в поле не воин», выставка «Великий Болгар» (создана в сотрудничестве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Республики Татарстан).

12.00 — 17.00 — Работа интерактивной площадки «Богатырские забавы»: театрализованная игра «Поле битвы», экскурсии по ремесленной улице, интеллектуальный тир.

14.00 − 17.00 – Турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении фолк-группы LaVerden.

 

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
18 сентября 2021, суббота
08:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Phantom Lord
Купить билет
24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
НОЧЬ ТАТТОО
Купить билет
25 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
F.P.G
Купить билет
9 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Группа Тюленева
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.