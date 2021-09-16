Годовщина Куликовской битвы

18 сентября в Музейном комплексе «Куликово поле» отпразднуют 641-ю годовщину Куликовской битвы. На Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, и в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом вновь оживут картины шестивековой давности.

С бытом и военными традициями Руси и Орды XIV века будут знакомить исторические интерактивные площадки, а главным действом на торжествах вновь станет реконструкция сражения.

Программа праздника на Красном холме

8.00 — 10.00 — Священная литургия. Заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена, в храме Преподобного Сергия Радонежского.

9.00 — 16.00 — Краснохолмская ярмарка.

9.00 — 16.00 — Медовая поляна.

10.00 — 10.45 — Пеший турнир клубов военно-исторической реконструкции.

9.00 — 16.00 — Интерактивная площадка «Средневековое торжище» с мастер-классами.

10.00 — 10.45 — Концерт Тульского губернаторского духового оркестра.

10.00 — 10.45; 12.00 — 12.45; 14.00 — 15.00 — Концертная программа исторической музыки «Голос древних времен».

10.00 — 15.00 — Военно-исторические биваки: 1380, 1600, 1941 годы.

10.00 — 16.00 — Работа детской игровой площадки «Богатырская застава».

10.00 — 16.00 — Работа интерактивных игровых площадок «Русь» и «Орда».

10.00 — 16.00 – Конкурс «Полевая кухня – 2021».

10.00—16.00 – Работа площадки «Поляна мастеров». Выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, интерактивные занятия.

10.00 — 10.55, 12.00 — 13.00, 14.00 — 15.30 — Концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка».

10.45 — Прибытие почетных гостей на Куликово поле и посещение храма Преподобного Сергия Радонежского.

11.00 — Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.

11.10 — Лития по воинам, павшим за Отечество во все времена.

11.15 — Торжественное открытие праздника. Гражданский митинг, посвященный 641-й годовщине Куликовской битвы. Воинский церемониал — прохождение торжественным маршем военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

11.45 — 11.55 — Шествие участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. «Дружинный поклон».

14.00 — 15.30 — Большой праздничный концерт «Куликово поле встречает гостей».

13.00 — 13.45 — Театрализованная реконструкция средневекового сражения.

14.00 — 16.00 — Конные выступления военно-исторических клубов — участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

15.00 — 16.00 — Дефиле исторических костюмов от участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». В сопровождении ансамбля исторической музыки.

Программа праздника в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом

10.00 — 20.00 — Работа Музея Куликовской битвы: экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», детский музей «Один в поле не воин», выставка «Великий Болгар» (создана в сотрудничестве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Республики Татарстан).

12.00 — 17.00 — Работа интерактивной площадки «Богатырские забавы»: театрализованная игра «Поле битвы», экскурсии по ремесленной улице, интеллектуальный тир.

14.00 − 17.00 – Турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении фолк-группы LaVerden.