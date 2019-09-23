Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»
Центральная идея фестиваля — трансформация городской среды и креативное лидерство, а основные темы этого года сосредоточены вокруг ключевых направлений кластера: «Технологии», «Дизайн», «Урбанистика», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес». Вас ждут открытые дискуссии, воркшопы, лекции, актуальные музыкальные и театральные события.
Хедлайнеры фестиваля российские музыканты YANIX и OBLADAET.
Полная программа фестиваля здесь.
Посещение фестиваля свободное. Требуется регистрация по ссылке.
18+
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
27 сентября 2019, пятница
13:00
28 сентября 2019, суббота
12:00
29 сентября 2019, воскресенье
12:00
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 - 30 сентября
₽ Билеты: 100-300 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽