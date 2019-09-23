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Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»

Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»

Центральная идея фестиваля — трансформация городской среды и креативное лидерство, а основные темы этого года сосредоточены вокруг ключевых направлений кластера: «Технологии», «Дизайн», «Урбанистика», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес». Вас ждут открытые дискуссии, воркшопы, лекции, актуальные музыкальные и театральные события.

Хедлайнеры фестиваля российские музыканты YANIX и OBLADAET.

Полная программа фестиваля здесь.

Посещение фестиваля свободное. Требуется регистрация по ссылке.

18+

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
27 сентября 2019, пятница
13:00
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28 сентября 2019, суббота
12:00
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29 сентября 2019, воскресенье
12:00
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0
Касса
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Громыка
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18 октября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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27 - 30 сентября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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