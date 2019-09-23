Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»

Центральная идея фестиваля — трансформация городской среды и креативное лидерство, а основные темы этого года сосредоточены вокруг ключевых направлений кластера: «Технологии», «Дизайн», «Урбанистика», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес». Вас ждут открытые дискуссии, воркшопы, лекции, актуальные музыкальные и театральные события.

Хедлайнеры фестиваля российские музыканты YANIX и OBLADAET.

Полная программа фестиваля здесь.



Посещение фестиваля свободное. Требуется регистрация по ссылке.

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