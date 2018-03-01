В Туле состоятся два события,связанных с игрой Го: фестиваль Го и региональные соревнования по игре.

В программе фестиваля:

10:30-12:45 Просмотр и обсуждение фильма "АльфаГо".

12:45 Чайная церемония, проводит компания "Чайная Обитель".

13:15 Мастер-класс по приготовлению суши (приготовленную собственноручно порцию роллов вы сможете съесть или забрать с собой).

14:00-15:30 Мастер-класс по восточной живописи.

В течение дня: мастер-класс по игре Го для всех желающих.

Региональный кубок по игре Го проходит в Туле пятый раз. Тульская областная федерация Го была образована в 2013 году, ежегодно в городе проходит порядка 8−10 соревнований городского и регионального уровня, в том числе Открытый Кубок Тульской области. Посмотреть игру и поболеть за участников состязаний может любой желающий.

Вход свободный.