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Фестиваль Го

Фестиваль Го

В Туле состоятся два события,связанных с игрой Го: фестиваль Го и региональные соревнования по игре. 

В программе фестиваля:

10:30-12:45 Просмотр  и обсуждение фильма "АльфаГо".
12:45 Чайная церемония, проводит компания "Чайная Обитель".
13:15 Мастер-класс  по приготовлению суши (приготовленную  собственноручно порцию роллов  вы сможете съесть или забрать  с собой).
14:00-15:30 Мастер-класс  по восточной живописи.
В течение дня: мастер-класс по игре Го для всех желающих.
 

Региональный кубок по игре Го проходит в Туле пятый раз. Тульская областная федерация Го была образована в 2013 году, ежегодно в городе проходит порядка 8−10 соревнований городского и регионального уровня, в том числе Открытый Кубок Тульской области. Посмотреть игру и поболеть за участников состязаний может любой желающий.

Вход свободный.

Где и когда?
127*А класс, тренинговый центр
Тула, пр. Ленина, 127-а
3 марта 2018, суббота
10:30
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4 марта 2018, воскресенье
11:00
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