Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула» познакомит вас с богатой историей оружейной столицы, а также с уникальной коллекцией артефактов военного времени в Музее обороны.

В начале программы вас ждет обзорная экскурсия с гидом по нашему славному городу на комфортабельном автобусе. Вы посетите территорию Тульского кремля – великий памятник архитектуры XVI века. За свою долгую историю он много чего пережил — осады, войны, разрушения. В ходе экскурсии гид познакомит гостей с каждой из башен Тульского кремля, играющих большую роль в усилении крепости.

Вы посетите два крупных мемориала: «Героическим защитникам Тулы» – южная окраина, где встречали и били вражеские танки Гудериана в первые дни сражений, и «Защитникам неба Отечества» – северная окраина, где в начале декабря не дали взять город в кольцо и перешли в контрнаступление. Гид ответит на главный вопрос – за что Тула получила высокое звание города-героя.

В Музее обороны г. Тулы (пос. Ленинский) Вы увидите своими глазами подлинные предметы, найденные на местах боёв по всей территории Тульской области. Благодаря старанию поисковых отрядов коллекция музея наполнена редкими экспонатами, среди которых можно увидеть радиоактивную немецкую пасту, самозарядную винтовку Токарева, предметы войны и быта советских и немецких бойцов, пробитый пулями тульский самовар, вариант бронежилета времён ВОВ, а также пистолет-пулемёт Томпсона.

Расписание:

11.00 – 12.30 – обзорная экскурсия по городу;

12.30 – 13.00 – трансфер в Музей обороны г. Тулы;

13.10 – 14.10 – экскурсия в музее;

14.15 – 14.50 – трансфер обратно (Центр приёма гостей, Демонстрации, 1 А).

В стоимость входит:

поездка на комфортабельном автобусе;

услуги гида-экскурсовода;

экскурсия в «Музее обороны Тулы».

Продолжительность: 4 часа.

Сбор группы в 10.50 в Центре приёма гостей Тульской области по (ул. Демонстрации, 1А).

Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00; 8-920-272-39-39; 8-962-271-36-06; 8-902-697-00-10.